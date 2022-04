Την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου έκαναν γνωστή οι Viagra Boys, δίνοντας στην δημοσιότητα το πρώτο του single με τίτλο “Ain’t No Thief”.

Το follow-up του Welfare Jazz με τίτλο Cave World αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Ιουλίου από την Year0001, ενώ στον ρόλο του παραγωγού για αυτό βρέθηκε ο Pelle Gunnerfeldt και ο DJ Haydn. Μπορείτε να δείτε το full tracklisting παρακάτω.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, ο δίσκος είναι επηρεασμένος από την επικαιρότητα και στοχεύει να ανακουφίσει όσο γίνεται το κοινό από την τρέλα και τη σύγχυση που βιώνει η ανθρωπότητα.

Στο video του κομματιού “Ain’t No Thief”, ο frontman του συγκροτήματος, Sebastian Murphy, υποδύεται έναν ιερέα της Ευαγγελικής εκκλησίας. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Τα νέα για τον νέο δίσκο των Viagra Boys έρχονται λίγους μόλις μήνες μετά τον θάνατο του κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους τους, Benjamin Vallé, σε ηλικία μόλις 47 ετών.

Το tracklisting του Cave World:

Το συγκρότημα αναμένεται να επισκεφτεί σε λίγο καιρό και την Αθήνα, έπειτα από πολλαπλές ακυρώσεις της προγραμματισμένης συναυλίας τους λόγω της πανδημίας. Δείτε εδώ και τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας τους.

