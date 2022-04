Το single τους με τίτλο “Unconditional I (Lookout Kid)” tease-αραν οι Arcade Fire, μέσα από ένα μίνι clip που αναρτήθηκε στη σελίδα τους στο Instagram.

Πρόκειται για το δεύτερο single του νέου τους δίσκου με τίτλο WE, ο οποίος και πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Στο clip που μπορείτε να δείτε παρακάτω ακούγονται οι στίχοι “Lookout kid trust your heart / you don’t have to play the part”, ενώ caption στο post είναι η λέξη “Lookout”.

https://www.instagram.com/reel/CcQ7eOwFrYK/?utm_source=ig_web_copy_link

Το κομμάτι παρουσιάστηκε μάλιστα πρόσφατα ζωντανά από το συγκρότημα, στα benefit gigs στα οποία συμμετείχαν στη Νέα Υόρκη για την ενίσχυση του Ουκρανικού λαού με ανθρωπιστική βοήθεια.

ΤοWE αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Columbia στις 6 Μαΐου.