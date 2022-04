Σε βινύλιο πρόκειται να κυκλοφορήσει η ιστορική εμφάνιση της Amy Winehouse στο Glastonbury του 2007, στα πλαίσια της 15ης επετείου από την iconic εμφάνιση της αγαπημένης τραγουδίστριας στο Pyramid Stage του φεστιβάλ.

Πρόκειται για τη δεύτερη εμφάνιση της Amy Winehouse στο Glastonbury, όπου και ερμήνευσε τεράστιες επιτυχίες της όπως τα “Rehab”, “You Know I’m No Good”, “Tears Dry On Their Own” και “Valerie”.

Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουνίου από τη Universal Music, σε μια έκδοση με δύο μαύρα LPs, αλλά και σε μια crystal clear edition, διαθέσιμη μόνο από τη Universal Music.

Η Amy Winehouse πέθανε το 2011 σε ηλικία 27 ετών έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με ναρκωτικές ουσίες. Η ίδια πρόλαβε να κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της τους δίσκους Frank και Back To Black το 2003 και 2006, οι οποίοι και έγραψαν ιστορία. Μετά τον θάνατό της κυκλοφόρησε το 2011 η συλλογή Lioness: Hidden Treasures με τραγούδια της ίδιας

Live at Glastonbury 2007 tracklist:

Side A:

‘Addicted’

‘Just Friends’

‘Tears Dry On Their Own’

‘He Can Only Hold Her’

Side B:

'Cherry’

‘Back To Black’

‘Wake Up Alone’

‘Love Is A Losing Game’

Side C:

‘Fuck Me Pumps’

‘Cupid’

‘Hey Little Rich Girl’

‘Monkey Man’

Side D:

‘You Know I’m No Good’

‘Rehab’

‘Me & Mr Jones’

‘Valerie’