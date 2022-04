Πίσω στον Φεβρουάριο, η τραγουδίστρια των Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, και ο drummer των Massive Attack, Damon Reece, ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός μουσικού project με τίτλο Sun’s Signature. Σήμερα, λίγο μόλις καιρό μετά, το single τους με τίτλο “Golden Air” είναι γεγονός και μπορείτε να το ακούσετε εδώ.

Όπως και προηγούμενα κομμάτια των Sun’s Signature, το “Golden Air” υπήρχε εδώ και καιρό, σε διαφορετική όμως μορφή. Το official EP του συγκροτήματος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 23 Απριλίου στις ΗΠΑ, ενώ σε ευρωπαϊκό έδαφος θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή μέχρι και τις 18 Ιουνίου, λόγω των παγκόσμιων καθυστερήσεων στην παραγωγή βινυλίου.

Ο δίσκος των Sun’s Signature θα αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία original μουσικής της Fraser εδώ και 13 χρόνια, αν και η ίδια έχει κάνει μερικές guest εμφανίσεις κατά καιρούς. Η τελευταία ήταν αυτή όπου η ίδια διασκεύασε το κομμάτι “Tales from the Trash Stratum” του Oneohtrix Point Never το 2021.

Ακούστε εδώ το “Golden Air”: