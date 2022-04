Την ερμηνεία του κλασικού “There Is A Light That Never Goes Out” αφιέρωσε ο Johnny Marr σε πρόσφατη συναυλία του για το BBC 6 Music Festival στον εκλιπόντα Taylor Hawkins των Foo Fighters.

Ο θρυλικός drummer έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαρτίου και σε ηλικία μόλις 50 ετών. Ο ίδιος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Bogotá της Κολομβίας, λίγες ώρες πριν από την εμφάνιση του συγκροτήματος σε φεστιβάλ της πόλης.

Ο Marr έπαιξε το Smiths classic στο Great Hall του Cardiff την Κυριακή 3 Απριλίου.

«Πολλή αγάπη σε εσάς παιδιά και σε όλη τη Foo οικογένεια. Μας λείπεις Taylor και δεν θα σε ξεχάσουμε. Να σε έχει καλά ο Θεός. Αυτά από εμάς» ανέφερε ο Marr στη συναυλία.

Δείτε εδώ την ερμηνεία του κομματιού και την αφιέρωσή του: