Από τον ολοκαίνουριο δίσκο τους Dragon New Warm Mountain I Believe in You.

Στην εκπομπή του Jimmy Fallon με τίτλο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon εμφανίστηκαν οι αγαπημένοι Big Thief, οι οποίοι και ερμήνευσαν ένα κομμάτι από τον νέο τους δίσκο Dragon New Warm Mountain I Believe in You.

Πιο συγκεκριμένα, το συγκρότημα παρουσίασε το κομμάτι του με τίτλο “Spud Infinity”, σε μια ερμηνεία που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Από τότε που η μπάντα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Dragon New Warm Mountain I Believe in You στην αρχή της χρονιάς, ο drummer τους, James Krivchenia, ανακοίνωσε επίσης την κυκλοφορία ενός solo δίσκου με τίτλο Blood Karaoke. Αυτός πρόκειται να κυκλοφορήσει στα μέσα του Απρίλη.

Νωρίτερα μέσα στον Μάρτιο, οι Big Thief είχαν ερμηνεύσει το “Simulation Swarm” σε εμφάνισή τους στο The Late Show with Stephen Colbert.

Το συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική τον επόμενο μήνα.

Δείτε εδώ την εμφάνισή τους στον Jimmy Fallon: