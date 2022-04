Από τον πρόσφατο δίσκο του, Chloë And The Next 20th Century.

Με ακόμη ένα καινούριο κομμάτι με τίτλο “The Next 20th Century” επέστρεψε ο Father John Misty, το οποίο και περιλαμβάνεται στον πρόσφατο δίσκο του, Chloë And The Next 20th Century.

Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει και επίσημα στις 8 Απριλίου από τη Sub Pop/Bella Union, ενώ πρόκειται για την πέμπτη δισκογραφική δουλειά του Joshua Tillman με το moniker του Father John Misty.

Το προηγούμενο διάστημα, ο Father John Misty είχε δώσει στη δημοσιότητα τα singles του δίσκου “Goodbye Mr. Blue”, “Q4” και “Funny Girl”.

Ακούστε εδώ το νέο του κομμάτι:

Το Chloë And The Next 20th Century, αναμένεται να κυκλοφορήσει σε παραγωγή του Jonathan Wilson και σε ένα limited deluxe edition. Αυτό θα συνοδεύεται από ένα hardcover βιβλίο και ένα set από bonus επτάιντσα singles.