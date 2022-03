Έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια ο Tom Parker των The Wanted, έχοντας δώσει σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ο τραγουδιστής του δημοφιλούς συγκροτήματος είχε διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο στον εγκέφαλο από το 2020.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από δελτίο τύπου που εξέδωσε η σύζυγός του, Kelsey Hardwick.

«Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, ο Tom ήταν το επίκεντρο της ζωής μας και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς το μεταδοτικό του χαμόγελο και την ενεργητική του παρουσία», έγραψε η Hardwick στο Instagram. «Είμαστε πράγματι ευγνώμονες για την αγάπη και τη στήριξη και σας ζητάμε να ενωθούμε ώστε το φως του Tom να συνεχίσει να λάμπει για τα όμορφα παιδιά του. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν με την φροντίδα του όλο αυτό το διάστημα, πάλεψε μέχρι και την τελευταία στιγμή».

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Bolton της Αγγλίας, ο Parker έμαθε να παίζει κιθάρα στα 16 του χρόνια. Λίγο καιρό μετά συμμετείχε σε οντισιόν για το X Factor, στο οποίο όμως και απορρίφθηκε.

Έχοντας γίνει μέλος ενός tribute band των Take That, ο ίδιος πέρασε από οντισιόν για να συμμετάσχει στους The Wanted το 2009. Τότε βρέθηκε με τους Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes και Jay McGuiness στο συγκρότημα, που γνώρισε επιτυχία με το hit του από το 2011 με τίτλο “Glad You Came”.

Ο Parker αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, την Aurelia Rose και τον Bodhi.