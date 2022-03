Ένα fundraiser για τη διάσωση της γάτας του Daniel Johnston ξεκίνησε ο Bob Nastanovich των Pavement, το οποίο και τρέχει αυτήν την περίοδο μέσα από την πλατφόρμα του GoFundMe.

Η γάτα Spunky ζει ολομόναχη και σε άσχημη κατάσταση από το 2019, όταν και έφυγε από τη ζωή ο Daniel Johnston, και τώρα έχει ανάγκη από ένα χειρουργείο στη στοματική κοιλότητά της.

Ο Nastanovich μέσω της καμπάνιας προσδοκά να μαζευτούν τα 2.500 δολάρια που χρειάζονται για την εγχείρηση της τετράποδης φίλης του Johnston, ενώ η πρώην tour manager του ίδιου, Laura Anderson, εξήγησε πώς έχουν τα πράγματα σε ένα note του fundraiser.

«Η γάτα του Daniel, η Spunky, ζει ολομόναχη στο σπίτι του από τότε που εκείνος πέθανε και πρόσφατα μεταφέρθηκε σε έναν οργανισμό διάσωσης κατοικίδιων. Έχει αναπτύξει έναν όγκο στο στόμα της και έπειτα από φόβους για καρκίνο (που ευτυχώς δεν επαληθεύτηκαν μετά την αρνητική βιοψία του), αναρρώνει αργά και σταθερά. Η τελευταία πρόκληση με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη είναι η αφαίρεση όλων των δοντιών της, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μάθει να τρώει διαφορετικές τροφές όσο αναρρώνει. Ελπίζουμε να μαζευτούν τα χρήματα για την εγχείρηση εξαγωγής τους και τη φροντίδα της μετά από αυτήν, έτσι ώστε η Spunky να αποφύγει τις μολύνσεις και να ζήσει τα χρόνια που της απομένουν με άνεση».

Μπορείτε να βοηθήσετε τη γάτα του Daniel Johnston με όσα χρήματα μπορείτε στο ενεργό ακόμη fundraiser εδώ.

I'm raising money for Please Help Save Daniel Johnston's Beloved Cat Spunky. Click to Donate https://t.co/DLKYm8wMAW