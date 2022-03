Το soundtrack της άκρως επιτυχημένης σειράς του BBC, This Is Going to Hurt, έδωσε στη δημοσιότητα ο Jarvis Cocker και μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.

Γραμμένο μέσα από το μουσικό του project, Jarv Is..., το soundtrack της επιτυχημένης σειράς με πρωταγωνιστή τον Ben Whishaw είναι η «ερωτική επιστολή» του Cocker για τον NHS.

Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο memoir του Adam Kay, ενώ κάθε ένα από τα επεισόδιά της περιλαμβάνει από ένα κομμάτι σε μουσική και στίχους του Cocker.

«Με τον ίδιο να είναι ένας από τους καλύτερους στιχουργούς και συνθέτες της Βρετανίας, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που ο Jarvis Cocker και η μπάντα του έγραψαν τα original κομμάτια και το score για το This Is Going to Hurt» ανέφερε η σκηνοθέτις της σειράς, Lucy Forbes.

Τον Cocker συνοδεύουν οι μουσικοί Serafina Steer, Emma Smith, Andrew McKinney, Adam Betts και Jason Buckle. Ως Jarv Is… κυκλοφόρησαν μαζί τον πρώτο τους δίσκο, Beyond the Pale, το 2020.