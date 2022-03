Το “One” των U2 διασκεύασαν πρόσφατα οι Fontaines D.C., οι οποίοι και εμφανίστηκαν σε ένα Apple Music Home Session.

Το “One” είναι το τρίτο κομμάτι του δίσκου των U2 από το 1991, Achtung Baby, και κυκλοφόρησε ως single αυτού τον Φεβρουάριο του 1992. Το “One” αποτελούσε τότε ένα benefit single του συγκροτήματος, τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίου είχαν διατεθεί σε επιστημονικές έρευνες γύρω από την νόσο του AIDS.

Οι Fontaines D.C. δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρούν σε διασκευή κάποιου αγαπημένου κομματιού άλλου συγκροτήματος, μιας που το ίδιο έχουν κάνει και με το “The Black Angel’s Death Song” των Velvet Underground και το “Wouldn’t It Be Nice” των Beach Boys.

Ακούστε εδώ τη διασκευή:

Listen to our cover of @U2 ‘One’ for @applemusic at home session. Listen to it here https://t.co/yZarBrAbGK pic.twitter.com/RuG4z4Arg1