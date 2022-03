Trending κομμάτι στα rock charts φαίνεται πως είναι το “Something in the Way” των Nirvana, μετά την κυκλοφορία της νέας ταινίας Batman.

Το deep cut του ιστορικού δίσκου Nevermind ακούγεται σε δύο εξαιρετικά δυνατές σκηνές της ταινίας του δημοφιλούς ήρωα, τον χαρακτήρα του οποίου εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης, Matt Reeves, από τον ίδιο τον Kurt Cobain.

Σύμφωνα με το Billboard, το “Something in the Way” έπαιξε 3.1 εκατομμύρια φορές on-demand στα official streams των ΗΠΑ και αυτό μόλις τις τέσσερις πρώτες ημέρες προβολής του The Batman, από τις 4 μέχρι και τις 7 Μαρτίου. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 734% σε σχέση με το πόσο έπαιζε κανονικά το κομμάτι στις υπηρεσίες streaming. Μέχρι τις 9 Μαρτίου, το “Something in the Way” είχε φτάσει μάλιστα στο νούμερο 5 στο ημερήσιο Top 50 του Spotify στις ΗΠΑ.

Το “Something in the Way” βρίσκεται τώρα σε διάφορα songs charts του Billboard, όπως το Hot Rock & Alternative Songs chart και το Digital Song Sales chart.

Το κομμάτι αποτελεί το soundtrack της ταινίας σε σκηνές όπου ο Batman εμφανίζεται σε μονόλογο, ενώ αυτό ακούγεται και στο trailer που κυκλοφόρησε για αυτήν το 2020.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας είχε εξηγήσει τους προηγούμενους μήνες μέσα από συνέντευξή του στο Esquire ότι η επιρροή του νέου noir Batman από τον Cobain στήθηκε στη βάση του ότι τόσο εκείνος όσο και ο Bruce Wayne αντιμετώπιζαν προβλήματα εθισμού.

Δείτε το trailer της ταινίας The Batman: