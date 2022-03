Την πρώτη του βρετανική headline tour εδώ και μια δεκαετία ανακοίνωσε ο Ian Brown, η οποία και θα λάβει χώρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Ο frontman των Stone Roses είχε αρνηθεί το προηγούμενο διάστημα να εμφανιστεί ζωντανά σε venues που είχαν οποιονδήποτε περιορισμό στα πλαίσια της προστασίας του κοινού από τον COVID.

Η tour του καλλιτέχνη αναμένεται να ξεκινήσει από το Leeds και το O2 Academy, για να ρίξει την αυλαία της στο Brixton Academy του Λονδίνου.

Δείτε την πλήρη λίστα με τα dates της περιοδείας παρακάτω:

Σεπτέμβριος 2022

25 – Leeds, O2 Academy

26 – Glasgow, O2 Academy

27 – Edinburgh, O2 Academy

29 – Newcastle, O2 City Hall

30 – Manchester, O2 Victoria Warehouse

Οκτώβριος 2022

1 – Liverpool, Mountford Hall

3 – Birmingham, O2 Academy

4 – Bournemouth, O2 Academy

6 – Nottingham, Rock City

7 – London, O2 Academy Brixton

Ian Brown will be touring across the UK in Sept/Oct 2022. This will be Ian’s first solo headline tour in over a decade. Tickets are on sale at 9:30am on Fri from: https://t.co/qK0wV6Qhji.



Sign up for pre-sale access, taking place at 9:30am on Wed, via https://t.co/wl5RSQTthu. pic.twitter.com/Ms7WDqEazm