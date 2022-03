Flea και Nick Cave βάζουν στην άκρη πικρά λόγια του παρελθόντος και ερμηνεύουν παρέα με τον Warren Ellis το “We No Who U R”

Tον Nick Cave και τον Warren Ellis συνόδευσε on stage σε συναυλία τους στο Los Angeles ο Flea των Red Hot Chili Peppers, όπου και ερμήνευσαν παρέα το κομμάτι “We No Who U R”.

Ο Flea, ανέβηκε στη σκηνή για το δεύτερο encore της βραδιάς, συνοδεύοντας τους Cave και Ellis στην ερμηνεία του opening track από τον δίσκο του 2012, Push The Sky Away, που ακούστηκε ζωντανά επτά ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία φορά που παίχτηκε σε συναυλία.

Δείτε εδώ ένα video της συναυλίας:

Μετά τη συναυλία, ο Ellis ανέβασε φωτογραφία του με τον Flea στο Instagram με εγκάρδια λόγια.

Ενώ οι Ellis και Flea έχουν μεγάλη ιστορία συνεργασιών στη σκηνή (έχοντας κάνει ολόκληρη συναυλία παλιότερα στο Trianon του Παρισιού), ο Nick Cave θα λέγαμε πως έχει μια μάλλον προβληματική σχέση με το μέλος των Red Hot Chili Peppers και τη μπάντα του.

Πιο συγκεκριμένα, πίσω στο 2004, ο Nick Cave είχε προσβάλει τους Peppers μέσα από μια συνέντευξή του στον Guardian: «Είμαι διαρκώς δίπλα σε ένα stereo και αναρωτιέμαι τι είναι αυτά τα σκουπίδια που ακούω. Και η απάντηση είναι πάντα οι Red Hot Chili Peppers!», είχε αναφέρει τότε.

Ο Flea ευτυχώς δεν το είχε πάρει τότε κατάκαρδα, απαντώντας δύο χρόνια μετά μέσα από την ιστοσελίδα του συγκροτήματός του: «Για μια στιγμή πληγώθηκα γιατί λατρεύω τον Nick Cave. Έχω όλους του τους δίσκους. Δεν με νοιάζει αν ο Nick Cave σιχαίνεται την μπάντα μου γιατί η μουσική του σημαίνει τα πάντα για μένα και γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους μου στιχουργούς και τραγουδιστές όλων των εποχών. Μου αρέσουν όλες οι εκδοχές των Bad Seeds. Απλά πληγώθηκα για ένα διάστημα γιατί η αγάπη μου είναι μεγαλύτερη από όλα αυτά τα σκατά. Αν πιστεύει ότι η μπάντα μου είναι θλιβερή, είναι ΟΚ».

Η setlist 21 κομματιών που έπαιξε ο Nick Cave και ο Warren Ellis περιλάμβανε διάφορα από τα κομμάτια της κοινής τους δισκογραφίας, αλλά και μια διασκευή στο κομμάτι των T-Rex από το 1971, “Cosmic Dancer”.

Δείτε εδώ την πλήρη setlist της συναυλίας:

‘Spinning Song’

‘Bright Horses’

‘Night Raid’

‘Carnage’

‘White Elephant’

‘Ghosteen’

‘Lavender Fields’

‘Waiting for You’

‘I Need You’

‘Cosmic Dancer’ (T-Rex cover)

‘God Is in the House’

‘Hand of God’

‘Shattered Ground’

‘Galleon Ship’

‘Leviathan’

‘Balcony Man’

‘Hollywood’

‘Henry Lee’

‘We No Who U R’ (with Flea)

‘Into My Arms’

‘Ghosteen Speaks’

Περισσότερο υλικό από την κοινή εμφάνιση των καλλιτεχνών: