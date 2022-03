Ένα κομμάτι για το soundtrack της ταινίας Everything Everywhere All at Once της Α24 υπογράφουν ο David Byrne και η Mitski, οι οποίοι και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Son Lux, που ανέλαβαν ολόκληρο το score του sci-fi thriller.

Το κομμάτι αποτελεί το opener και lead single του soundtrack, το οποίο και αποτελείται από 49 κομμάτια συνολικά. Αυτό πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου, μαζί με το άνοιγμα της ταινίας στις αίθουσες (τουλάχιστον του εξωτερικού).

Στο original score των Son Lux περιλαμβάνονται και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Randy Newman, Moses Sumney και ο André Benjamin των Outkast.

Η ταινία πρόκειται επίσης να προβληθεί στο φετινό SXSW Film Festival.

Ακούστε εδώ το “This Is a Life”:

Το trailer του Everything Everywhere All at Once της Α24: