Το ολοκαίνουριο single από τον νέο τους δίσκο έδωσαν στη δημοσιότητα οι Placebo, με τίτλο “Happy Birthday In The Sky”.

Πρόκειται για το τελευταίο single του Never Let Me Go, το οποίο και θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαρτίου. Τα προηγούμενα singles που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα ήταν τα “Beautiful James”, “Surrounded By Spies” και “Try Better Next Time”.

Μιλώντας για το single, ο Brian Molko ανέφερε: «Το “Happy Birthday In The Sky” είναι για μένα μία από τις πιο σπαρακτικές στιγμές του δίσκου. Το “Happy Birthday In The Sky” είναι μια φράση που χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό. Όταν εύχομαι χρόνια πολλά σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, επικοινωνώ με αυτόν τον τρόπο τον πόνο ψυχής που πρέπει να επικοινωνούμε όλοι» ανέφερε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος.

«Ξέρεις, αυτήν την αίσθηση της απώλειας, την αίσθηση της θλίψης. Είναι σαν ένα κομμάτι του σώματος και της ψυχής σου να έχει ξεριζωθεί από εσένα. Και φθείρεσαι και φθείρεσαι και περιμένεις» συνέχισε ο ίδιος. «Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αυτό είναι κάτι τόσο βίαιο και έντονο συναισθηματικά που σίγουρα επικοινωνεί κάτι πολύ σημαντικό στον ακροατή».

Ο δίσκος Never Let Me Go αποτελεί το πολυαναμενόμενο follow-up του Loud Like Love, σχεδόν 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το 2013.

Ακούστε εδώ το “Happy Birthday In The Sky”: