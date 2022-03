Ακόμη ένα single του επερχόμενου δίσκου τους, Everything Was Beautiful, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Spiritualized, με τίτλο “The Mainline Song”. Η νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 22 Απριλίου, έχοντας λάβει μια μικρή καθυστέρηση λόγω προβλημάτων στην παγκόσμια παραγωγή βινυλίων.

Το “The Mainline Song” ακούγεται πολύ πιο upbeat από αυτά που έχουμε συνηθίσει στους Spiritualized, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά synthesizers και τον J Spaceman και την παρέα του να τραγουδά “I wanted to know if you wanted to go to the city tonight”.

Ο δίσκος Everything Was Beautiful γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ ο Spaceman παίζει σε αυτόν 16 διαφορετικά μουσικά όργανα. Στην παραγωγή συμμετείχε επίσης μια μεγάλη λίστα από contributors, με ορχήστρα εγχόρδων και χορωδία.

Το LP περιλαμβάνει επίσης το κομμάτι “Always Together with You” που έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ αυτό είναι διαθέσιμο για pre-order από την Fat Possum.

Ακούστε εδώ το “The Mainline Song”: