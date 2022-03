Δείτε το clip της εκτέλεσης του κομματιού “Ghosteen Speaks” από το επικείμενο ντοκιμαντέρ του Andrew Dominik, These Things Are True.

Με ένα clip της εκτέλεσης του κομματιού “Ghosteen Speaks” «στοίχειωσαν» ο Nick Cave και ο Warren Ellis τον James Corden, στην εκπομπή του οποίου και βρέθηκαν καλεσμένοι.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες επέλεξαν να μην ερμηνεύσουν ζωντανά το κομμάτι, αλλά να διαθέσουν στο Late Late Show with James Corden ένα clip της εκτέλεσής του από το επικείμενο ντοκιμαντέρ του Andrew Dominik, These Things Are True.

Το These Things Are True αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Μαΐου και σε αυτό το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον Cave και τον επί χρόνια συνεργάτη του στους Bad Seeds, Warren Ellis, όσο αυτοί εργάζονται πάνω στη δημιουργία των δύο πρόσφατων δίσκων τους, Ghosteen και Carnage.

Το “Ghosteen Speaks”, το οποίο και προβλήθηκε στην εκπομπή, αποτελεί ένα από τα ομορφότερα κομμάτια του Cave, ενώ αυτό γράφτηκε μετά τον τραγικό θάνατο του 15χρονου γιου του. Αν και ο ίδιος ο Cave δεν το έχει επιβεβαιώσει ποτέ επίσημα, το σπάσιμο της λέξης Ghosteen σε δύο μέρη και στις λέξεις “ghost” και “teen”, είναι ενδεικτικό του συναισθηματικού βάρους που φέρει ολόκληρος ο δίσκος του καλλιτέχνη, ως αποτέλεσμα του συνταρακτικού αυτού γεγονότος.

Δείτε εδώ το σπαρακτικό clip της εκτέλεσης του κομματιού “Ghosteen Speaks”: