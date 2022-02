Το αγαπημένο συγκρότημα μοιράζεται με τους θαυμαστές του το “I’ll Make You See God”, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε εδώ.

Το πρώτο τους κομμάτι μετά από πέντε χρόνια κυκλοφόρησαν οι Afghan Whigs με τίτλο “I’ll Make You See God”.

Το track περιλαμβάνεται στο επικείμενο video game για το PlayStation, Gran Turismo 7, το οποίο και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 4 Μαρτίου. Το single του κομματιού αναμένεται να βρεθεί στα ράφια των δισκοπωλείων από την Royal Cream/BMG.

Μιλώντας για το νέο single, ο frontman του συγκροτήματος, Greg Dulli, ανέφερε: «Πρόκειται για ένα από τα πιο σκληρά rock κομμάτια που έχουμε γράψει ποτέ. Είναι γραμμένο και ηχογραφημένο με αγνή αδρεναλίνη».

Οι Afghan Whigs πέρα από το “I’ll Make You See God” φαίνεται πως έχουν πολλά στο πρόγραμμά τους για το επόμενο διάστημα, με τους ίδιους να ξεκινούν μια αμερικανική περιοδεία στις 11 Μαΐου.

Οι Whigs δημιουργήθηκαν το 1986 και διαλύθηκαν στις αρχές των 2000s. Το συγκρότημα επανενώθηκε το 2011, ενώ το 2014 κυκλοφόρησε τον έβδομο δίσκο του, Do To The Beast. Ακολούθησε το In Spades το 2017, τη χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας τους, Dave Rosser.

Ακούστε εδώ το ολοκαίνουριο “I’ll Make You See God”: