Θέση στη διαμάχη της Taylor Swift και του Damon Albarn πήρε ο Liam Gallagher, που, όπως γνωρίζουμε καλά, δεν χάνει ευκαιρία να βρεθεί στο προσκήνιο σε αντίστοιχες περιστάσεις!

Ο Gorillaz co-founder, Damon Albarn, ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα ένα μεγάλο beef με την Swift, όταν ο ίδιος ισχυρίστηκε ψευδώς ότι εκείνη «δεν γράφει καν τα κομμάτια της», σε συνέντευξή του στους New York Times. Η superstar φυσικά του απάντησε στη δήλωσή του, αναφέροντας τότε τα εξής: «Ήμουν τόσο μεγάλη θαυμάστριά σου μέχρι που είδα αυτό. Γράφω ΌΛΑ μου τα κομμάτια. Το hot take σου είναι παντελώς ψευδές και ΤΟΣΟ δυσφημιστικό. Δεν χρειάζεται να σου αρέσουν τα κομμάτια μου, όμως αυτό είναι πολύ fucked up, το να προσπαθείς να υποβαθμίσεις το ότι τα έγραψα εγώ. WOW.».

Ο Albarn απάντησε τότε ότι υπάρχει διαφορά στο να έχει γράψει κανείς μόνος του ένα κομμάτι από το να είναι ο co-writer μαζί με άλλους καλλιτέχνες, με τη δήλωση να εξοργίζει τον Gallagher σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NME.

«Ποιος το λέει αυτό; Όλα αυτά τα γαμημένα άλμπουμ των Gorillaz είναι co-writes, έτσι δεν είναι;» ανέφερε ο δημοφιλής καλλιτέχνης, προτού βάλει στην κουβέντα και τον αποξενωμένο αδερφό του. «Το καταλαβαίνω, κι ο Noel το χτυπάει. «Είμαι πιο σημαντικός γιατί γράφω τα δικά μου κομμάτια…». Λοιπόν, δεν νομίζω να ξαναβιαστεί να το κάνει όμως, έτσι δεν είναι; Δεν τον κυνήγησαν αρκετά οι Swifters; Νομίζω πως η Taylor είναι fucking cool, φίλε. Γράφει πράγματι μόνη τα κομμάτια της και είμαι σίγουρος ότι έχει συν-γράψει και με άλλους ανθρώπους».

Για πολλούς φυσικά ήταν αναμενόμενη η στήριξη του frontman των Oasis στην Swift: ξεχνιέται άλλωστε η ιστορική διαμάχη των Oasis και των Blur στην ακμή της Britpop των 1990s;