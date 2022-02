Το ολοκαίνουριο κομμάτι της έδωσε στη δημοσιότητα η Little Boots, με τίτλο “Out (Out)”.

Η κατά κόσμον Victoria Hesketh, πρόκειται να κυκλοφορήσει το κομμάτι από την δική της δισκογραφική εταιρία, Repeat Records.

Πρόκειται για το τέταρτο single του δίσκου Tomorrow’s Yesterdays, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου. Προηγουμένως, η Little Boots είχε δώσει στη δημοσιότητα τα κομμάτια “Landline”, “Silver Balloons” και “Crying On The Inside”.

Μιλώντας για το νέο single, η ίδια ανέφερε: «Αυτό το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από τα όνειρα που είχα κατά τη διάρκεια του lockdown να βγαίνω έξω και για το πόσο όμορφο θα ήταν όταν μπορούσαμε να το ξανακάνουμε. Ταυτόχρονα όμως, με έκανε να κοιτάξω πίσω στην εφηβεία μου και στο πόσο όμορφα ήταν τα χρόνια αυτά στον τόπο καταγωγής μου, το Blackpool».

Ακούστε εδώ το “Out (Out)”: