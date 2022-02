Το νέο κομμάτι του αγαπημένο trio περιλαμβάνεται στον δίσκο As I Try Not To Fall Apart, που θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 18 Φεβρουαρίου

Το νέο τους single έδωσαν στη δημοσιότητα οι White Lies με τίτλο “Blue Drift”, το οποίο και περιλαμβάνεται στον δίσκο As I Try Not To Fall Apart. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου.

Μιλώντας για το νέο κομμάτι, ο Charles Cave των White Lies ανέφερε: «Τολμώ να πω ότι πρόκειται για μια δοκιμή σε κάτι που παραπέμπει περισσότερο σε progressive-rock. Αυτό το κομμάτι μου αφήνει την αίσθηση της νυχτερινής οδήγησης, με τους άδειους δρόμους, τον ανοίκειο άνεμο να μπαίνει μέσα από τα παράθυρα. Είναι ένα τραγούδι που προκύπτει από την ικανότητα του μυαλού μας να μας ανεβάζει, αλλά και να μας ρίχνει».

«Είναι μεγαλοπρεπές, γεμάτο αναμονή, όμως υπάρχει και μια δυσκολία μέσα του. Δεν φτιάχνει ποτέ στην πραγματικότητα. Θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ όταν το παίξουμε live».

Το “Blue Drift” είναι το τρίτο από τα singles που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής οι White Lies από τον νέο τους δίσκο, με τα “I Don’t Want To Go To Mars” και “Am I Really Going To Die” να είναι τα δύο προηγούμενα.

Το συγκρότημα έχει ανακοινώσει την κυκλοφορία μιας limited edition χρυσής κασέτας για το As I Try Not To Fall Apart, τα 300 κομμάτια της οποίας θα διατίθενται αποκλειστικά μέσα από το store τους.

Ακούστε εδώ το “Blue Drift”: