Τον νέο τους διπλό δίσκο κυκλοφόρησαν οι Big Thief, με τίτλο Dragon New Warm Mountain I Believe In You.

Πρόκειται για τον πέμπτο δίσκο της μπάντας της Adrianne Lenker και της παρέας της, ο οποίος και ηχογραφήθηκε σε τέσσερα διαφορετικά sessions που έλαβαν χώρα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, στο Topanga Canyon, στα Rocky Mountains και στο Tucson της Arizona. Στον ρόλο του παραγωγού βρέθηκε ο drummer του συγκροτήματος, James Krivchenia.

Οι Big Thief ηχογράφησαν για τον δίσκο 45 ολόκληρα κομμάτια, μέχρι να επιλέξουν τα 20 που τελικά περιλαμβάνονται σε αυτόν, κινούμενοι σε μια θεματολογία γύρω από τον πόνο, τη χαρά, την επούλωση των τραυμάτων και την ανακάλυψη του εαυτού μας.

Το Dragon New Warm Mountain I Believe In You κυκλοφορεί από την ιστορική 4AD και σε αυτό περιλαμβάνονται singles που είχαν ήδη κυκλοφορήσει προηγουμένως, όπως τα “Simulation Swarm”, “No Reason”, “Spud Infinity” και “Change”.

Dragon New Warm Mountain I Believe in You Artwork:

Dragon New Warm Mountain I Believe in You Tracklist: