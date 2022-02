Το νέο του single, “Everything’s Electric”, ερμήνευσε ζωντανά στα BRIT awards του 2022 ο Liam Gallagher, κλέβοντας τις εντυπώσεις του κοινού.

Το κομμάτι αποτελεί το πρώτο single του επικείμενου δίσκου του με τίτλο C’MON YOU KNOW, ο οποίος και θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 27 Μαΐου. Αυτός αποτελεί και το follow-up του Why Me? Why Not. του 2019.

Το “Everything’s Electric” υπογράφει ο ίδιος ο Gallagher μαζί με τον Dave Grohl των Foo Fighters.

Η performance για το κομμάτι ξεκίνησε με υλικό στο οποίο ο Gallagher φαίνεται να φτάνει με ελικόπτερο στο venue όπου έλαβαν χώρα τα βραβεία, πριν ο ίδιος βρεθεί πάνω στο λαμπερό stage μαζί με την μπάντα του.

Το “Everything’s Electric” γράφτηκε επίσης από τον διάσημο παραγωγό, Greg Kurstin, ενώ σύμφωνα με τον Gallagher, πηγή έμπνευσής του υπήρξε το κομμάτι των Beastie Boys, “Sabotage”, και το “Gimme Shelter” των Rolling Stones.

Δείτε εδώ τη ζωντανή εμφάνιση στα βραβεία: