Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή η cult φιγούρα της funk μουσικής, Betty Davis. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κοντινή της φίλη, Danielle Maggio, ενώ η ίδια πέθανε από φυσικά αίτια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Ο ομώνυμος δίσκος της Davis κυκλοφόρησε το 1973, για να ακολουθήσει το They Say I’m Different της επόμενης χρονιάς. Ο τρίτος και τελευταίος της δίσκος ήταν το Nasty Gal του 1975.

Παρά το γεγονός ότι η μουσική της δεν γνώρισε επιτυχία την εποχή της κυκλοφορίας της, η Betty Davis θεωρείται σήμερα τεράστια επιρροή για πολλούς καλλιτέχνες στους funk και όχι μόνο μουσικούς κύκλους, με τους Prince, Erykah Badu, Janelle Monáe και Jamila Woods να αναφέρουν σε συνεντεύξεις τους ότι υπήρξε βασική πηγή έμπνευσης για τη μουσική τους.

Η Betty Davis υπήρξε παντρεμένη με τον θρύλο της jazz, Miles Davis, για έναν χρόνο, το 1968. Η ίδια κόσμησε μάλιστα το εξώφυλλο του δίσκου του της ίδιας χρονιάς με τίτλο Filles de Kilimanjaro, ενώ υπήρξε η έμπνευση πίσω από το κομμάτι του “Mademoiselle Mabry”.

Η Davis έκανε τη μεγάλη της μουσική επιστροφή το 2019 με το A Little Bit Hot Tonight, το οποίο έγραψε η ίδια και ερμηνεύθηκε από την Danielle Maggio.

Το 2017 κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της με τίτλο Betty: They Say I’m Different.

Μερικά από τα tributes που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο μετά την είδηση του θανάτου της Davis:

RIP Betty Davis, the original (and only) nasty gal, famed for being one of music's greatest muses, but more importantly, one of the funkiest to ever do it. Her first 3 solo records are sleazy, soulful and raw. Filthy '70s trash talking of the best kind. https://t.co/iucGWY17hU — Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) February 9, 2022

was waiting to get confirmation before sharing anything, but this is sad news. Thankful for Betty Davis, though. The reach of her influence & sonic lineage is immense. You've heard her, even if you think you've never heard her. I'm glad we got her at all.https://t.co/48BX1MXPUC — Hanif Abdurraqib (@NifMuhammad) February 9, 2022

Rest in Peace to funk music pioneer, retrofuturist fashion plate and turquoise chain wielding icon Betty Davis pic.twitter.com/7d3ORDrLHl — G.G. Graham (@msmidnightmovie) February 9, 2022

R.I.P. Betty Davis...The Queen Of Funk.



Conversations about sexuality and autonomy in music cannot be had without mentioning this woman.



A pioneer who sacrificed herself to pave the way for so many.



I really didn't want to believe this but it appears to be true 🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/7902mvDkPm — Sope Soetan (@SopeSoetan) February 9, 2022

rip to the great rock star, betty davis! 💔 the world will simply never be the same. forever in our hearts, minds, and influence. pic.twitter.com/BxnJmPrKmD — maya cade (@mayascade) February 9, 2022