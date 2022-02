Την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδεία ανακοίνωσαν οι Smile, το side-project των Radiohead που αποτελείται από τους Thom Yorke, Jonny Greenwood και Tom Skinner των Sons of Kemet.

Οι Smile κυκλοφόρησαν πρόσφατα τα πρώτα τους single, τα “You Will Never Work In Television Again” και “The Smoke”.

Η περιοδεία αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Μαΐου από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας, ενώ το συγκρότημα θα εμφανιστεί και σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Primavera Sound 2022 στη Βαρκελώνη, το Montreux Jazz Festival, το Open’er Festival και πολλά ακόμη.

Τα εισιτήρια της περιοδείας θα είναι διαθέσιμα από την ερχόμενη Παρασκευή.

Δείτε στο πόστερ τα dates της tour: