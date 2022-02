Την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, El Mirador, ανακοίνωσαν οι Calexico, οι οποίοι και μοιράστηκαν με το κοινό το ομώνυμο κομμάτι του.

Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου από την Anti-.

Σε σχετικό δελτίο τύπου, ο Joey Burns των Calexico μίλησε για τον δίσκο: «Το El Mirador είναι αφιερωμένο στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινωνία μας. Η πανδημία υπογράμμισε όλους τους τρόπους με τους οποίους χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, και η μουσική τυχαίνει να είναι ο δικός μου τρόπος να χτίζω γέφυρες και να προωθώ την συμπερίληψη και την θετικότητα. Έρχεται μαζί με θλίψη και μελαγχολία, όμως η μουσική προκαλεί την αλλαγή και την κοινωνική κίνηση».

Οι Calexico κυκλοφόρησαν το 2019 το Years to Burn, το follow-up της συνεργασίας τους με τους Iron & Wine στο In the Reins. Τα δύο συγκροτήματα επρόκειτο να ξεκινήσουν μια περιοδεία με τον Andrew Bird το καλοκαίρι του 2020, πριν να ξεσπάσει η πανδημία.

El Mirador:

01 El Mirador

02 Harness the Wind

03 Cumbia Peninsula

04 Then You Might See

05 Cumbia del Polvo

06 El Paso

07 The El Burro Song

08 Liberada

09 Turquoise

10 Constellation

11 Rancho Azul

12 Caldera

Ακούστε εδώ το El Mirador: