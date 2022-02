Την πρόθεσή τους να επανακυκλοφορήσουν τον μουσικό τους κατάλογο έκαναν γνωστή οι Bright Eyes, οι οποίοι και μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους νέες ηχογραφήσεις τους, αλλά και μερικές διασκευές της μουσικής τους από τους Phoebe Bridgers και Waxahatchee.

Η μπάντα που αποτελείται από τους Conor Oberst, Mike Mogis και Nate Walcot, πρόκειται να επανακυκλοφορήσει και τα εννιά studio albums της μαζί με ένα Companion EP για κάθε LP, με νέες ηχογραφήσεις κομματιών του original release, αλλά και διασκευές από καλλιτέχνες που τους ενέπνεαν την περίοδο κυκλοφορίας κάθε δίσκου.

Η καμπάνια επανακυκλοφορίας των δίσκων θα ξεκινήσει στις 27 Μαΐου με τους τρεις πρώτους δίσκους της καριέρας του συγκροτήματος, τα A Collection Of Songs Written And Recorded 1995-1997, Letting Off The Happiness και το LP του 2000, Fevers And Mirrors.

Δείτε εδώ ένα trailer για τα reissues:

Το συγκρότημα μοιράστηκε με το κοινό τις επανεκτελέσεις/διασκευές των “Falling Out Of Love At This Volume”, “Contrast And Compare” featuring Waxahatchee και “Haligh, Haligh, A Lie, Haligh” με τη Phoebe Bridgers, από τα Companion EPS που πρόκειται να κυκλοφορήσουν.

Μπορείτε να τα ακούσετε εδώ: