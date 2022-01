Ως μουσικοί προσκεκλημένοι του Saturday Night Live πρόκειται να εμφανιστούν τον ερχόμενο μήνα οι LCD Soundsystem, οι οποίοι και αναμένεται να ερμηνεύσουν αγαπημένα κομμάτια τους σε ένα επεισόδιο της ιστορικής εκπομπής με παρουσιαστή τον John Mulaney. Το επεισόδιο αναμένεται να προβληθεί στις 26 Φεβρουαρίου.

Πίσω στον Δεκέμβριο, το συγκρότημα είχε προσφέρει στους θαυμαστές του μια σπάνια ζωντανή εκτέλεση του αγαπημένου τους χριστουγεννιάτικου single, “Christmas Will Break Your Heart”.

Η μπαλάντα ήταν μάλιστα αυτή που έκλεισε το LCD Soundsystem Holiday Special, το οποίο και παρουσιάστηκε στην Amazon Music στις 23 Δεκεμβρίου. Εκεί, οι LCD Soundsystem ερμήνευσαν εννιά κομμάτια της δισκογραφίας τους.

Το τι θα παρουσιάσουν αυτή τη φορά στο Saturday Night Live παραμένει μυστήριο, όμως με την έντονη κινητικότητα της μπάντας το τελευταίο διάστημα δεν θα ήταν και παράξενο το να υποθέσουμε ότι ίσως ετοιμάζουν κάτι καινούριο δισκογραφικά.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την εμφάνιση στο Saturday Night Live:

And just like that… pic.twitter.com/PdnoBvYxS3