Μια ακουστική εκδοχή του “Sunday Bloody Sunday” για την επέτειο 50 ετών από τη μεγάλη σφαγή των ταραχών της Βόρειας Ιρλανδίας μοιράστηκαν με το κοινό τους οι U2 πριν από λίγες ημέρες.

Το Bloody Sunday ήταν το όνομα που δόθηκε στη σφαγή που έλαβε χώρα το 1972, όταν ο βρετανικός στρατός άνοιξε πυρ σε άοπλους πολίτες που διαμαρτύρονταν, σκοτώνοντας 14 από αυτούς. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε μία ημέρα κατά τη διάρκεια των ταραχών, των λεγόμενων Troubles, που συντάραξαν τη Βόρεια Ιρλανδία για τρεις δεκαετίες.

Οι U2 μοιράστηκαν ένα ασπρόμαυρο video στη σελίδα τους στο Instagram, όπου ο frontman τους, Bono, και ο κιθαρίστας τους, The Edge, ερμηνεύουν την ακουστική εκδοχή του κομματιού τους από το 1983 και τον δίσκο τους, War.

Ο Bono, μάλιστα, φαίνεται πως άλλαξε τους στίχους του κομματιού, τραγουδώντας αυτή τη φορά στην τελευταία στροφή τα παρακάτω: “Here at the murder scene / The virus of fiction, reality TV/ Why so many mothers cry/ Religion is the enemy of the Holy Spirit guide/ And the battle just begun/ Where is the victory Jesus won?”.

Κατά τη διάρκεια του κιθαριστικού σόλο του Edge, εμφανίζονταν εικόνες αρχειακού υλικού της εποχής. Το video αναρτήθηκε με τη λεζάντα: “30 January 2022 – With love, Bono & Edge”.

Δείτε το εδώ: