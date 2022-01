Μια ανοιχτή επιστολή στην ιστοσελίδα του ανάρτησε ο Morrissey, μέσα από την οποία και ζήτησε ευθέως από τον Johnny Marr να σταματήσει να ασχολείται μαζί του, αναφέροντας το όνομά του στις συνεντεύξεις του.

«Αυτό δεν είναι μια επίθεση ή μια υστερική χειρονομία. Είναι ένα ευγενικό και ζυγισμένο με ηρεμία αίτημα: Μπορείς σε παρακαλώ να σταματήσεις να αναφέρεις το όνομά μου στις συνεντεύξεις σου;», έγραψε ο πάλαι ποτέ frontman των Smiths στον επίσης πάλαι ποτέ bandmate του.

«Μπορείς, αντίθετα, να συζητάς για την δική σου καριέρα, τα δικά σου ασταμάτητα επιτεύγματα και τη δική σου μουσική; Αν μπορείς, θα σε πείραζε να με αφήσεις έξω από αυτό;», συνεχίζει το κείμενο του Moz.

Το κείμενο του Morrissey συνεχίζει: «Το ζήτημα είναι αυτό: δεν με ξέρεις. Δεν γνωρίζεις τίποτα για τη ζωή μου, τις επιδιώξεις μου, τις σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου. Κι όμως μιλάς σαν να ήσουν ο προσωπικός μου ψυχίατρος, με συνεχή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στα ένστικτά μου. Δεν γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον εδώ και 35 χρόνια – κάτι που είναι αρκετές ζωές πίσω. Όταν συναντηθήκαμε, εσύ κι εγώ, δεν ήμασταν επιτυχημένοι. Μαζί βοηθήσαμε ο ένας τον άλλο να γίνουμε ό,τι είμαστε σήμερα. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό; Πρέπει να επιμένεις, χρόνο με τον χρόνο, δεκαετία με δεκαετία, να με κατηγορείς για τα πάντα; Από το tsunami στα Νησιά του Σολομώντα το 2007 μέχρι το σπυράκι στο πιγούνι της γιαγιάς σου;».

Οι δύο καλλιτέχνες κυκλοφόρησαν μαζί με τους Smiths τέσσερα άλμπουμ, τα The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) και Strangeways, Here We Come (1987). Ο Morrissey φυσικά αναφέρθηκε και σε αυτά.

«Βρήκες στο πρόσωπό μου αρκετή έμπνευση ώστε να γράψεις μουσική επί 6 χρόνια. Αν ήμουν, όπως ισχυρίζεσαι, ένα κοντόφθαλμο τέρας, που ακριβώς σε βρίσκει όλο αυτό; Σε είχα απαγάγει; Ήσουν μουγκός; Ήσουν αλυσοδεμένος; Σε είχαν πάρει μαζί τους εξωγήινοι; ΕΣΥ ήσουν που έπαιζες κιθάρα στο “Golden Lights” – όχι εγώ.

O Morrissey συνέχισε: «Ναι, όλοι ξέρουμε ότι ο βρετανικός Τύπος θα τυπώσει ό,τι λες για μένα, αρκεί να είναι σκληρό. Όμως τα έχεις κάνει όλα αυτά. Ξεπέρασέ το. Είναι λες και δεν μπορείς να ξεμπερδέψεις τα πόδια σου χωρίς να αναφέρεις το όνομά μου. Η περίοδος που περάσαμε μαζί ήταν πολλές ζωές πίσω, έχουν ειπωθεί αρκετά έκτοτε. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη των δικών σου πράξεων και της δικής σου καριέρας, για την οποία σου εύχομαι να είσαι καλά ώστε να την απολαμβάνεις. Απλά σταμάτα να χρησιμοποιείς το όνομά μου ως click-bait».

Προτού κλείσει την επιστολή του, ο Morrissey αναφέρθηκε στην ευφυία του Marr ως καλλιτέχνη: «Δεν έχω επιτεθεί ποτέ στη solo δουλειά και ζωή σου και έχω μόνο χειροκροτήσει την ευφυία σου τις μέρες των Louder than bombs και Strangeways, here we come, κι όμως εσύ είσαι πάντα διαθέσιμος κάθε φορά που ο Τύπος επιθυμεί ένα κακό σχόλιο για κάτι που μισο-είπα όταν ο ποταμός του Colorado ξεκίνησε να δημιουργεί το Grand Canyon. Σε παρακαλώ σταμάτα, είναι 2022, όχι 1982.

Η ανοιχτή επιστολή έρχεται λίγες ημέρες μετά την συνέντευξη του Marr στο Uncut Magazine, στην οποία και αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους δεν είναι πλέον κοντά με τον Morrissey.

Μετά τη δημοσίευση της ανοιχτής επιστολής, ο Johnny Marr απάντησε με ειρωνία στον Morrissey μέσα από ένα tweet.

