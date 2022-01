Στην εκπομπή Late Show with Stephen Colbert εμφανίστηκε ο Elvis Costello και οι Imposters, όπου και ερμήνευσαν το κομμάτι τους “Magnificent Hurt”, με αφορμή την κυκλοφορία του δίσκου The Boy Named If. Ο ίδιος ο Costello έδωσε επίσης μια συνέντευξη σε έναν ιδιαίτερα ενθουσιασμένο Colbert, ο οποίος και θεωρεί τον καλλιτέχνη τον μουσικό του ήρωα.

Η συνέντευξη παρουσιάστηκε σε τρία μέρη, με τον Costello να μιλά για την σχέση του με τον Colbert, την παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ του Peter Jackson, Get Back, για τους Beatles, αλλά και με τον ίδιο να δίνει συμβουλές σε νέους μουσικούς.

Το The Boy Called If αποτελεί τον follow-up δίσκο του Hey Clockface του 2020. Πίσω στον Σεπτέμβριο, ο Costello κυκλοφόρησε το Spanish Model, μια επανηχογραφημένη εκδοχή του δίσκου του This Year’s Model από το 1978, αυτή τη φορά στην Ισπανική γλώσσα.

Δείτε εδώ την εμφάνιση του Elvis Costello και των Imposters στον Colbert: