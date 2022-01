Ένας νέος πόλεμος φαίνεται πως ξέσπασε στη μουσική βιομηχανία, όταν ο Damon Albarn των Blur και των Gorillaz κατηγόρησε λανθασμένα την Taylor Swift «ότι δεν γράφει καν τα κομμάτια της».

Η δήλωση του μουσικού έγινε σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times, ενώ όταν η Swift ενημερώθηκε για αυτήν απαίτησε μέσω του προσωπικού της Twitter εκείνος να απολογηθεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Albarn ερωτήθηκε για τη συναυλία του στο Los Angeles’ Walt Disney Concert Hall, όπου και έπαιξε νέα κομμάτια του από τον σόλο δίσκο του The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, συνοδεία πιάνου και εγχόρδων.

«Είναι κάπως δύσκολο να κάνεις ολόκληρη συναυλία μόνο με πιάνο», ανέφερε τότε ο Albarn. «Δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από οτιδήποτε. Μαθαίνεις αν τα κομμάτια σου είναι πράγματι καλά ή αν είναι δημοφιλή εξαιτίας του ήχου και του όλου ύφους. Είναι μια μέρα αποκάλυψης – και παραπάνω για να είμαι ειλικρινής, και είναι κάτι που η μοντέρνα μουσική δεν σηκώνει».

Ο κριτικός ποπ μουσικής της εφημερίδας, Mikael Wood, ανέφερε τότε ότι η μουσική της Swift είναι αρκετά καλή ώστε να παρουσιαστεί ζωντανά κατ΄αυτόν τον τρόπο, πράγμα που είναι ήδη γνωστό από τις ηχογραφήσεις της στα Long Pond Studios του Aaron Dessner. Ο Albarn τότε απάντησε: «Δεν γράφει καν τα κομμάτια της».

Μετά την κυκλοφορία της έκδοσης, η Swift απάντησε έξαλλη στο Twitter: «@DamonAlbarn ήμουν μεγάλη fan σου μέχρι που είδα αυτό. Γράφω ΟΛΑ μου τα κομμάτια μόνη μου. Το hot take σου είναι παντελώς λανθασμένο και ΠΟΛΥ τραυματικό. Δεν χρειάζεται να σου αρέσουν τα κομμάτια μου, αλλά είναι πολύ σκατά να προσπαθείς να αποκηρύξεις τη στιχουργία μου. WOW.».

Η ίδια πρόσθεσε: «Υστερόγραφο: Έγραψα μόνη μου και αυτό το tweet σε περίπτωση που αναρωτιόσουν».

Ο Albarn τότε, έχοντας καταλάβει το τεράστιο λάθος του και σε μία προσπάθεια να μαζέψει την κατάσταση, απάντησε στην δημοφιλή τραγουδίστρια στο Twitter. «Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είχα μια συζήτηση για τη στιχουργία και αυτή απομονώθηκε με στόχο να γίνει clickbait. Απολογούμαι ειλικρινά και χωρίς ίδιον συμφέρον. Το τελευταίο πράγμα που ήθελα ήταν το να αποκηρύξω τη στιχουργία σου. Ελπίζω να καταλάβεις».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την αλληλουχία tweets μεταξύ των δύο καλλιτεχνών:

