Σε ηλικία μόλις 62 ετών έφυγε από τη ζωή ο A&R executive και μουσικός δημοσιογράφος, Terry Tolkin, ο οποίος και θεωρείται ότι έβαλε στο λεξικό της μουσικής βιομηχανίας τον όρο “alternative music”.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Variety η οικογένειά του, ενώ ο Dean Wareham, ιδρυτής των Galaxie 500 και Luna, αποκάλυψε ότι ο Tolkin υπέφερε από σηψαιμία και οργανική ανεπάρκεια. Το 2015, μάλιστα, ο ίδιος ο Wareham είχε κυκλοφορήσει ορισμένα demos των Luna ώστε να μαζευτούν χρήματα για την περίθαλψη του Tolkin.

Η σχετική ανάρτηση του Dean Wareham:

Ως A&R representative της Elektra Records από το 1992 μέχρι και το 1996, ο Tolkin υπέγραψε με αρκετές ανεξάρτητες μπάντες, όπως οι Luna, Stereolab, Afghan Whigs, και Nada Surf.

Ήταν το 1979 όταν ο ίδιος εργαζόταν ως μουσικός δημοσιογράφος στο περιοδικό Rockpool, που ο Tolkin χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο “alternative music” για τις underground μπάντες που κάλυπτε. Αυτός έμελλε φυσικά να επικρατήσει παγκοσμίως ως μουσική ομπρέλα για δεκάδες είδη μουσικής που δεν χωρούσαν στο mainstream καλούπι των charts και των περισσότερων δισκογραφικών.

Πριν από την Elektra, ο Tolkin εργάστηκε ως A&R για το ανεξάρτητο label, Touch & Go Records, ενώ ίδρυσε και το δικό του, τη No.6 Records, η οποία λειτούργησε ως θυγατρική της Rough Trade το 1989.

Η αμερικανική indie rock μπάντα των Superchunk τίμησε τον Tolkin μέσα από ανάρτησή της, όπως και ο Mark Lanegan.

Διαβάστε εδώ τα tributes τους:

Damn. RIP Terry Tolkin, he ushered a lot of great music into the world. #unrest #3Ds #stereolab https://t.co/LGmA9ap8TW

Terry Tolkin, Veteran A&R Exec for Elektra Records and Others, Dies at 62 https://t.co/nP8Jfi4MAu via @variety Terry was a larger than life character, great taste in music