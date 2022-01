Τη νέα τους περιοδεία σε Αγγλία και Σκωτία ξεκίνησαν οι IDLES στις 16 Ιανουαρίου στο Brixton Academy, όπου και παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά κομμάτια από τον νέο τους δίσκο, Crawler. Όπως ήταν αναμενόμενο, στον ιστορικό συναυλιακό χώρο προκλήθηκε παραλήρημα του κοινού, γεγονός που θα διαπιστώσετε στα βίντεο που ακολουθούν.

Η tour του συγκροτήματος επρόκειτο να λάβει χώρα τον περασμένο Μάιο, όμως χρειάστηκε να ακυρωθεί λόγω του προηγούμενου κύματος της πανδημίας. Εκείνη την περίοδο, οι IDLES εργάστηκαν στη δημιουργία του πολυαναμενόμενου δίσκου τους, Crawler.

Οι IDLES άνοιξαν τη συναυλία με το κομμάτι “MTT 420 RR” και έπαιξαν 7 ακόμη κομμάτια του νέου τους δίσκου. Στο 90λεπτο set παρουσίασαν ακόμη κομμάτια από τους δίσκους τους Joy As An Act Of Resistance, Ultra Mono και από το ντεμπούτο τους του 2017, Brutalism.

Δείτε εδώ υλικό από την εμφάνισή τους:

Here's a bit of Monday motivation from IDLES last night in Brixton. pic.twitter.com/cqX51ivYKm — Michael Petch (@MichaellPetch) January 17, 2022

Οι IDLES έπαιξαν τα κομμάτια:

‘MTT 420 RR’

‘The Wheel’

‘Mr. Motivator’

‘Grounds’

‘Mother’

‘When The Lights Come On’

‘Samaritans’

‘Divide And Conquer’

‘The Beachland Ballroom’

‘Never Fight A Man With A Perm’

‘Crawl!’

‘1049 Gotho’

‘Progress’

‘Colossus’

‘I’m Scum’

‘Reigns’

‘Danny Nedelko’

‘The End’