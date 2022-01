Το Chloë And The Next 20th Century πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, ενώ ο καλλιτέχνης μοιράστηκε πληροφορίες για τη νέα του δισκογραφική δουλειά

Έχοντας ανακοινώσει την κυκλοφορία του μέσα από ένα μυστικοπαθές, spoken-word βινύλιο τον προηγούμενο μήνα, ο Father John Misty έδωσε και επίσημα στη δημοσιότητα το lead single του τελευταίου του δίσκου, Chloë And The Next 20th Century, με τίτλο “Funny Girl”.

Ο indie-rock καλλιτέχνης (και κατά κόσμον Josh Tillman) έδωσε επίσης στη δημοσιότητα λεπτομέρειες αναφορικά με τη νέα δισκογραφική του δουλειά, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 8 Απριλίου από την Sub Pop και τη Bella Union. Αυτή θα είναι διαθέσιμη σε βινύλιο, CD και κασέτα, όπως και σε μια limited deluxe edition μέσα σε ένα σκληρόδετο βιβλίο, με αποκλειστικό artwork, ένα poster και δυο bonus επτάιντσους δίσκους.

Σε κάθε έναν από αυτούς τους δίσκους, οι συνεργάτες του Father John Misty, Lana Del Ray και Jack Cruz, θα διασκευάζουν ένα από τα κομμάτια του Chloë And The Next 20th Century.

Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει σε παραγωγή Jonathan Wilson και μίξη δια χειρός Dave Cerminara.

Το video του πρώτου single σκηνοθέτησε ο Nicholas Ashe Bateman.

Δείτε εδώ το video του “Funny Girl”:

Δείτε εδώ το cover art, την deluxe edition και το tracklisting του δίσκου: