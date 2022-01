Σε ηλικία 87 ετών και νικημένη από την ασθένεια του Parkinson έφυγε η θρυλική δημοσιογράφος, συγγραφέας, δοκιμιογράφος και κριτικός, Joan Didion. Η Didion έγινε παγκοσμίως γνωστή και έγραψε ιστορία μέσα από τα nonfiction γραπτά της που ακροβατούσαν ανάμεσα στη δημοσιογραφία και το δοκίμιο. Η ίδια ασχολήθηκε εκτενώς και με τη μουσική βιομηχανία, με τη συλλογή της, Slouching Towards Bethlehem του 1968 να περιέχει κείμενα σχετικά με τις Joan Baez, Janis Joplin και πολλούς ακόμη μουσικούς της εποχής.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Didion κυκλοφόρησε πέντε λογοτεχνικά βιβλία, έξι σενάρια και δεκάδες ακόμη nonfiction έργα. Το πιο πρόσφατο έργο της υπήρξε το South and West: From a Notebook, το οποίο και κυκλοφόρησε το 2017. Ακόμη μια συλλογή δοκιμίων της, το Let Me Tell You What I Mean, κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο 2021, ενώ η ζωή και το έργο της υπήρξαν το κεντρικό θέμα ενός πρόσφατου ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο Joan Didion: The Center Will Not Hold.

Η Joan Didion γεννήθηκε στο Sacramento της California, όπου και μεγάλωσε διαβάζοντας και γράφοντας από εντυπωσιακά μικρή ηλικία. Η ίδια σπούδασε Αγγλική φιλολογία στο Berkeley, και όταν κέρδισε σε έναν διαγωνισμό δοκιμίου της Vogue ξεκίνησε την δημοσιογραφική της καριέρα, πιάνοντας δουλειά βοηθού στο περιοδικό και μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη. Στη Vogue έμεινε για επτά χρόνια, ενώ μετέπειτα συνέχισε να συνεργάζεται με το περιοδικό σαν associate features editor.

Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο της Didion κυκλοφόρησε το 1963, με τίτλο Run, River. Η ίδια γνώρισε τον σύζυγό της και επίσης συγγραφέα-δημοσιογράφο, John Gregory Dunne, όσο το έγραφε, και οι δυο τους μετακόμισαν ξανά πίσω στην California.

Η σχέση της Didion και του Dunne ξεπερνούσε κατά πολύ την ερωτική, μιας που οι δυο τους συνεργάστηκαν εκτεταμένα και στη δουλειά τους: έγραψαν δεκάδες έργα μαζί, συμπεριλαμβανομένου του θεατρικού σεναρίου του έργου της Didion, Play It as It Lays του 1970, όπως και της βιογραφίας της δημοσιογράφου Jessica Savitch, με τίτλο Up Close & Personal.

Μετά τον θάνατο του Dunne και της κόρης τους, Quintana, στις αρχές του millennium, η Didion έγραψε δύο μνημειώδη βιβλία για το πένθος, το The Year of Magical Thinking και το Blue Nights. Η ίδια απέσπασε το National Book Award for Nonfiction για το τελευταίο.