Έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του, οι LCD Soundsystem παρουσίασαν στους fans τους μία live εκτέλεση του γιορτινού τους single, “Christmas Will Break Your Heart”. Το κομμάτι ακούστηκε συνοδεία ορχήστρας στο κλείσιμο της συναυλίας του συγκροτήματος στο LCD Soundsystem Holiday Special, που έκανε χθες το βράδυ πρεμιέρα στην Amazon Music.

Οι LCD Soundsystem παρουσίασαν ένα set εννέα κομματιών για το Christmas special, με την πλειοψηφία των κομματιών του setlist να προέρχεται από τον δίσκο τους, American Dream, από το 2017. Πιο συγκεκριμένα, έπαιξαν πέντε κομμάτια από τον δίσκο, αλλά και δύο κομμάτια από το ομώνυμο ντεμπούτο τους του 2005.

Οι ίδιοι απέφυγαν να ερμηνεύσουν κάποιο κομμάτι από το βραβευμένο Sound Of Silver, παρουσίασαν όμως στα πλαίσια του special ένα ’90s-style sitcom με τίτλο All My Friends. Το sitcom ήταν βασισμένο στην ίδια την μπάντα και το σκηνοθέτησε ο Eric Wareheim (ο οποίος ερμήνευσε μάλιστα σε αυτό τη fictional εκδοχή του frontman τους, James Murphy).

Δείτε εδώ δύο behind the scenes clips από το Christmas special: