Μια διασκευή στο γιορτινό κομμάτι του Bing Crosby, “I’ll Be Home For Christmas”, κυκλοφόρησε ο Mac DeMarco για τα Χριστούγεννα του 2021.

Πρόκειται για την πέμπτη διασκευή για τις γιορτές των Χριστουγέννων που κυκλοφορεί ο καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια, με την περσυνή να είναι αυτή για το “Have Yourself A Merry Little Christmas”.

Η φετινή εορταστική διασκευή του DeMarco συνοδεύεται από ένα video, στο οποίο ένα φουσκωτό Χριστουγεννιάτικο δέντρο βολτάρει μέσα στην πόλη, προτού βρει τον δρόμο του τελικά και ενωθεί με δεκάδες αληθινά δέντρα!

Το τελευταίο studio album του DeMarco, με τίτλο Here Comes The Cowboy, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019. Έκτοτε, ο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει δύο demo συλλογές, το Here Comes The Cowboy Demos και το Other Here Comes The Cowboy Demos.

Ο ίδιος κυκλοφόρησε επίσης αυτόν τον μήνα μια συνεργασία με τον Jean Dawson, στο single “MENTHOL*”.

Δείτε εδώ το video του “I’ll Be Home For Christmas”: