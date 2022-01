Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ο ζωή ο Billy Conway, ο drummer της αγαπημένης jazz rock μπάντας των Morphine και του συγκροτήματος Treat Her Right. Ο Conway είχε διαγνωστεί προηγουμένως με καρκίνο του εντέρου, ο οποίος έκανε μετάσταση στο συκώτι του.

Τα δυσάρεστα νέα έκανε γνωστά ο Vapors των Morphine, με τον οποίο ο Conway έπαιζε συχνά σαν guest.

Ο Jeffrey Foucault από την άλλη ήταν αυτός που επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο περιοδικό Rolling Stone. «Ο Billy Conway ήταν ένας από τους καλύτερους drummer της Αμερικής από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και έπειτα» ανέφερε ο ίδιος. «Με την απίστευτη συμπόνια και την ευαισθησία του, την αφοσίωσή του στην απλότητα, αλλά και την πνευματική του δύναμη, έπαιζε πρωτίστως το κομμάτι, ποτέ απλώς το μουσικό όργανο και όταν έπαιζε ήταν απίστευτος. Ο ίδιος ενσάρκωσε ένα είδος θηριώδους αγάπης» συμπλήρωσε ο Foucault.

Η Crazy View Records, την οποία ο Conway συνίδρυσε με τον τραγουδιστή των Face to Face και επί χρόνια συνεργάτη, Laurie Sargent, είχε ήδη ανακοινώσει πως ο Conway είχε διαγνωστεί με καρκίνο του εντέρου τον Οκτώβριο του 2018, όταν και ο ίδιος επέστρεφε από μια ευρωπαϊκή περιοδεία. Ο Conway έκανε άμεσα εγχείρηση την οποία ακολούθησαν 6 μήνες χημειοθεραπείας και ακτινοβολίας. Τον Ιανουάριο του 2020, ωστόσο, ο καρκίνος προχώρησε σε μετάσταση στο συκώτι του.

Γεννημένος στην Owatonna της Minnesota, ο Conway σπούδασε στο Yale, όπου και γνώρισε τον μελλοντικό του μουσικό συνεργάτη, Jim Fitting. Μαζί μετακόμισαν μετά την αποφοίτησή τους στη Βοστώνη, όπου και δημιούργησαν τους Treat Her Right.

Ο συνιδρυτής των Treat Her Right, Mark Sandman, δημιούργησε στη συνέχεια τους Morphine, με τον Jerome Deupree στον ρόλο του drummer. Ο Conway εμφανίστηκε στα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, στο Good του 1992 και στο Pain του 1993, πριν να αντικαταστήσει τον Deupree ως μόνιμο μέλος. Οι Morphine κυκλοφόρησαν μόνοι τους το άκρως επιτυχημένο LP του 1995, Yes, προτού υπογράψουν στην Dreamworks το 1997 για να κυκλοφορήσουν το Like Swimming.

Ήταν και η τελευταία κυκλοφορία του συγκροτήματος προτού ο Sandman πεθάνει από καρδιακή προσβολή, ενώ βρισκόταν επί σκηνής, το 1999. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το 2000 ένα μεταθανάτιο δίσκο στον οποίο συμμετείχε και εκείνος.

Ο Conway στη συνέχεια συνεργάστηκε με αρκετούς μουσικούς. Ο ίδιος ίδρυσε τους Twinemen με τον Sargent και τον Dana Colley των Morphine στα early 2000s. Ο Conway κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο solo δίσκο του, Outside Inside, το 2020, λίγους μόλις μήνες πριν να μάθει για την μετάσταση στην οποία είχε προχωρήσει ο καρκίνος από τον οποίο και έπασχε.