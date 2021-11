Δείτε το συγκινητικό βίντεο από τη συναυλία, προτού η Adele δώσει την ευχή της στο ζευγάρι με το “Make You Feel My Love” του Bob Dylan

Αρωγός σε μια ρομαντική πρόταση γάμου υπήρξε η Adele κατά τη διάρκεια της special συναυλίας της, One Night Only, στην οποία η αγαπημένη τραγουδίστρια ερμήνευσε ακυκλοφόρητα κομμάτια της, αλλά και αγαπημένα classics.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, πριν από το TV special, οι παραγωγοί του show βοήθησαν τον Quentin να ετοιμάσει ένα ραντεβού για picnic με την σύντροφό του, Ashley, πριν ο ίδιος την οδηγήσει στο Griffith Observatory, όπου η Adele εμφανιζόταν.

Έπειτα, η Adele είπε στο κοινό να κάνει ησυχία, όσο ο Quentin οδηγούσε την Ashley μπροστά στο stage, με την ίδια να φοράει μια μάσκα και noise-cancelling ακουστικά. Με την Ashley σε κατάσταση εύθυμου σοκ, ο Quentin έκανε πρόταση γάμου στην σύντροφό του, η οποία απάντησε θετικά. Η Adele επέστρεψε τότε στη σκηνή, προέτρεψε το ζευγάρι να καθίσει μπροστά από τις Lizzo και Melissa McCarthy και τους ευχήθηκε τραγουδώντας το κομμάτι του Bob Dylan, “Make You Feel My Love”.

Στο One Night Only, η Adele παρουσίασε τρία νέα κομμάτια από τον νέο της δίσκο, 30, που θα κυκλοφορήσει και επίσημα την ερχόμενη Παρασκευή. Η ίδια ερμήνευσε και κομμάτια όπως τα “Hold On”, “Love Is A Game” και “I Drink Wine”.

Η Adele πρόκειται να εμφανιστεί επίσης σε ένα UK TV special με τίτλο An Audience With Adele, το οποίο γυρίστηκε στο London Palladium.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο της πρότασης γάμου: