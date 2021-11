Την κυκλοφορία ενός αφηγηματικού ποιήματός της με έκταση βιβλίου ανακοίνωσε η PJ Harvey, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει την ερχόμενη άνοιξη.

Το αφηγηματικό ποίημα τιτλοφορείται Orlam και σύμφωνα με την Harvey είναι «το προϊόν τριών ετών αδιάκοπου γραψίματος». Η ίδια το χαρακτήρισε επίσης ως ένα «όμορφο και βαθύ αφηγηματικό ποίημα, που εκτυλίσσεται σε μια μαγική-ρεαλιστική εκδοχή της Δυτικής Αγγλίας, ως coming-of-age ιστορία».

Σύμφωνα με επίσημο δελτίο τύπου για το βιβλίο, «το Orlam ακολουθεί την Ira και τους κατοίκους του Underwhelem μήνα με το μήνα κατά την τελευταία χρονιά της παιδικής τους αθωότητας. Το αποτέλεσμα είναι μια ποιητική αλληλουχία φωτός και σκοταδιού - με υπόνοιες βίας, σεξουαλικής σύγχυσης και διαστροφής, την πίεση που ασκείται από την οικογένεια, αλλά και εκστατικές, ηλιόλουστες στιγμές τραγουδιού και χιούμορ».

Μια special collector’s edition του Orlam πρόκειται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Orlam, a beautiful and profound narrative poem set in a magic realist version of the West Country by PJ Harvey, will be published in @picadorbooks hardback in April 2022, with a special collector’s edition following in October 2022 https://t.co/VexgsV6m9W pic.twitter.com/l7HMBGbpAQ