Οι Ed Sheeran, BTS και Måneskin υπήρξαν μερικοί από τους μεγάλους νικητές των MTV EMAs του 2021, η τελετή απονομής των οποίων έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη στις 14 Νοεμβρίου.

Η απονομή των βραβείων έγινε δια ζώσης για πρώτη φορά από το 2019, ενώ στο ρόλο της παρουσιάστριας αυτής βρέθηκε η δημοφιλής ράπερ Saweetie.

Τα φετινά EMAs διοργανώθηκαν προς υποστήριξη της LGBTQ + κοινότητας, γι’ αυτό και οι organisers της διοργάνωσης επέμειναν ώστε αυτή να λάβει χώρα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, που πρόσφατα πέρασε ένα νομοσχέδιο που βάλει την συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού όσο ποτέ άλλοτε.

Οι μεγαλύτεροι νικητές της βραδιάς ήταν οι BTS, με το K-pop group να κερδίζει στις κατηγορίες Best Pop, Best Group, Best K-Pop και Biggest Fans.

Ο Sheeran, από την άλλη, κέρδισε τόσο το Best Artist όσο και το Best Song για το κομμάτι “Bad Habits”, ενώ το Best Rock απονεμήθηκε στους νικητές της τελευταίας Eurovision, Måneskin.

Άλλοι νικητές της διοργάνωσης υπήρξαν οι Lil Nas X, Doja Cat και SZA, Saweetie, Taylor Swift και Billie Eilish

Δείτε εδώ την αναλυτική λίστα των βραβείων MTV EMAs 2021:

Best Artist: Ed Sheeran

Best Pop: BTS

Best Song: Ed Sheeran – ‘Bad Habits’

Best Video: Lil Nas X – ‘Montero (Call Me by Your Name)’

Best Collaboration: Doja Cat ft. SZA – ‘Kiss Me More’

Best New: Saweetie

Best Electronic: David Guetta

Best Rock: Måneskin

Best Alternative: Yungblud

Best Latin: Maluma

Best Hip-hop: Nicki Minaj

Best K-pop: BTS

Best Group: BTS

Best Push: Olivia Rodrigo

Biggest fans: BTS

Video For Good: Billie Eilish – ‘Your Power’

Best US Act: Taylor Swift

Generation Change Award: Amir Ashour, Matthew Blaise, Sage Dolan-Sandrino, Erika Hilton και Viktória Radványi