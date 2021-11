Μια μελαγχολική διασκευή σε πιάνο στο αγαπημένο κομμάτι “Don’t You Want Me” των Human League παρουσίασε ο Damon Albarn, ο οποίος εμφανίστηκε χθες σε ένα ιδιαίτερο BBC live session.

Ο frontman των Blur και των Gorillaz εμφανίστηκε σε ένα Sofa Session στην ραδιοφωνική εκπομπή της Jo Whiley στο Radio 2, στην οποία παρουσίασε τον νέο του solo δίσκο, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, η οποία κυκλοφορεί επίσημα σήμερα.

«Λατρεύω τους Human League», ανέφερε ο Albarn, ο οποίος εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε ωστόσο στη διασκευή του να πιάσει τόσο τα ψηλά σημεία του κομματιού, καθώς η φωνή του δεν διαθέτει τόσο μεγάλο εύρος.

Ο Albarn παρουσίασε επίσης μια stripped-back εκδοχή του “Beetlebum” των Blur.

Μπορείτε να ακούσετε το full session εδώ.