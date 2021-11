Την κυκλοφορία των δίσκων Fear Of The Dawn και Entering Heaven Alive ανακοίνωσε ο Jack White, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι το 2022. Ο πρώην frontman των White Stripes επέστρεψε τον προηγούμενο μήνα με το “Taking Me Back”, το πρώτο solo single του εδώ και τρία χρόνια, μετά τον δίσκο του 2018, Boarding House Reach.

Το τέταρτο άλμπουμ του, Fear Of The Dawn, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 18 Απριλίου, ενώ το Entering Heaven Alive, θα είναι διαθέσιμο στις 22 Ιουλίου.

Στο Fear Of The Dawn θα περιέχεται τόσο το “Taking Me Back”, όσο και τα κομμάτια “The White Raven”, “Into The Twilight”, “Dusk”, “That Was Then (This Is Now)” και “Morning, Noon And Night”.

Στο Entering Heaven Alive περιέχονται 11 κομμάτια, με τίτλους όπως “A Tip From You To Me”, “Love Is Selfish”, “If I Die Tomorrow”, “Please God, Don’t Tell Anyone” και “Taking Me Back (Gently)”.

Δείτε τις tracklists και τα official artworks εδώ:

‘Fear Of The Dawn’:

‘Taking Me Back’ ‘Fear Of The Dawn’ ‘The White Raven’ ‘Hi-De-Ho (W/ Q-TIP)’ ‘Eosophobia’ ‘Into The Twilight’ ‘Dusk’ ‘What’s The Trick?’ ‘That Was Then (This Is Now)’ ‘Eosophobia (Reprise)’ ‘Morning, Noon And Night’ ‘Shedding My Velvet’

‘Entering Heaven Alive’: