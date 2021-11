Έφυγε από τη ζωή το ιδρυτικό μέλος και drummer των Moody Blues, Graeme Edge. Ο Graeme Edge, ο οποίος υπήρξε επίσης και ποιητής, ήταν 80 ετών, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα των Moody Blues, με τον frontman τους, Justin Hayward να γράφει: «Είναι μια θλιβερή μέρα. Ο ήχος του Graeme όπως και η προσωπικότητά του είναι παρούσα σε οτιδήποτε κάναμε ποτέ μαζί και ευτυχώς αυτά θα συνεχίσουν να είναι ζωντανά».

«Όταν ο Graeme μου είπε ότι αποσύρεται, ήξερα ότι χωρίς εκείνον δεν θα είμασταν ποτέ ξανά οι Moody Blues. Και αυτό συνέβη. Ο ίδιος κράτησε ζωντανό το συγκρότημα ανά τα χρόνια γιατί το αγαπούσε πραγματικά».

Μεγαλωμένος στο χωριό East Staffordshire του Rocester, ο Edge δημιούργησε τους Moody Blues το 1964 μαζί με τον κιθαρίστα, Denny Laine, τον μπασίστα, Clint Warwick, τον κιμπορντίστα, Mike Pinder και τον φλαουτίστα, Ray Thomas. Ο Edge παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι και τον θάνατό του, έχοντας συμμετάσχει και στους 16 δίσκους που αυτό κυκλοφόρησε ανά τα χρόνια.

Όταν το 1974 το συγκρότημα σταμάτησε για ένα διάστημα να παίζει μουσική, ο Edge δημιούργησε το δικό του project, The Graeme Edge Band. Κυκλοφόρησε έτσι τους δίσκους Kick Off Your Muddy Boots και Paradise Ballroom. Οι Moody Blues επανενώθηκαν την επόμενη χρονιά, με τον ίδιο να συμμετέχει και στα δύο συγκροτήματα ταυτόχρονα και να κυκλοφορεί νέα ποιήματα.

Το 2018, ο Edge εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Moody Blues.

Διαβάστε εδώ τα tributes στον Graeme Edge που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα:

“When the White Eagle of the North is flying overhead” …sadly Graeme left us today. To me he was the White Eagle of the North with his beautiful poetry, his friendship, his love of life and his “unique” style of drumming that was the engine room of the Moody Blues… pic.twitter.com/hlDtJyWZHU