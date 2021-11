Σε μια νέα horror-comedy ταινία με τίτλο Studio 666 πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν οι Foo Fighters, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά.

Μαζί με τα μέλη της μπάντας, Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett και Rami Jaffee, στην ταινία παίζουν οι Whitney Cummings, Leslie Grossman, Jenna Ortega και πολλοί ακόμη.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, στην ταινία θα παρακολουθήσουμε τους Foo Fighters να μετακομίζουν σε μια βίλα στο Encino της California για να ηχογραφήσουν έναν νέο δίσκο. Εκεί όμως, ο Grohl και η παρέα του θα ανακαλύψουν ότι διάφορες υπερφυσικές δυνάμεις θα απειλήσουν όχι μόνο την ηχογράφηση του δίσκου, αλλά και την ίδια τη ζωή των μελών των Fighters.

Σε δήλωσή του για την ταινία, ο Grohl ανέφερε: «Μετά από δεκαετίες γελοίων μουσικών βίντεο αλλά και πολλών μουσικών ντοκιμαντέρ για τη δουλειά μας, ήταν επιτέλους η ώρα να το πάμε στο επόμενο επίπεδο. Μια full-length horror-comedy ταινία. Όπως σχεδόν σε ό,τι κάνουμε, το Studio 666 ξεκίνησε σαν ακραία ιδέα η οποία εξελίχθηκε σε κάτι μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε ποτέ φανταστεί».

«Γυριίζοντας στο ίδιο σπίτι όπου ηχογραφήσαμε τον τελευταίο μας δίσκο, Medicine at Midnight, θέλαμε να ξανα-απαθανατίσουμε την κλασική μαγεία όλων των αγαπημένων μας rock and roll ταινιών, με ένα twist: ξεκαρδιστικό gore που ροκάρει! Και τώρα με τη βοήθεια του Tom Ortenberg και την ομάδα της Open Road Films μπορούμε επιτέλους να μιλήσουμε για το μυστικό που κρατούσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Να είστε έτοιμοι να γελάσετε, να ουρλιάξετε και να κάνετε headbanging με popcorn. Το Studio 666 θα σας τρελάνει!».

Το Studio 666 θα κυκλοφορήσει σε σκηνοθεσία BJ McDonnell, ο οποίος περιέγραψε την ταινία ως τον τέλειο συνδυασμό rock, horror και κωμωδίας, δεμένα όλα μαζί σε μια ταινία. Ανυπομονούμε!

I told you it was haunted. @Studio666Movie only in theatres February 25. Read more on @DEADLINE.https://t.co/uuhauQ1ile #Studio666Movie pic.twitter.com/D3zmbraLTg