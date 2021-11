Ένα νέο video για το “Puppets” του Leonard Cohen δόθηκε στη δημοσιότητα, σε σκηνοθεσία Daniel Askill και με πρωταγωνιστή τον Bobbi Salvör Menuez. Το video γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και κυκλοφόρησε μόλις για να τιμηθεί ο αγαπημένος καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια. Τόσο ο Askill, όσο και ο Menuez είχαν δουλέψει μαζί για το κομμάτι του Cohen, “Happens to the Heart”.

Το “Puppets” και το “Happens to the Heart” κυκλοφόρησαν και τα δύο το 2019, μετά τον θάνατο του Cohen και εμφανίζονται στο LP Thanks for the Dance. Ο δίσκος δημιουργήθηκε υπό την επίβλεψη του γιου του Cohen, Adam Cohen, ενώ σε αυτόν εργάστηκαν μουσικοί όπως οι Damien Rice, Leslie Feist, Richard Reed Parry και ο Bryce Dessner των National. Όλοι τους βοήθησαν να ολοκληρωθεί η δουλειά που είχε αφήσει πίσω του ο πολυβραβευμένος μουσικός όταν έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου του 2016.

Μιλώντας για το “Puppets,” ο σκηνοθέτης Daniel Askill ανέφερε σε συνέντευξη τύπου: «Το ότι είχα την ευκαιρία να δημιουργήσω αυτά τα visuals για τη μουσική του Leonard Cohen ήταν για μένα ένα τεράστιο δώρο. Ο Cohen είχε την απίστευτη ικανότητα να δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ του μεγαλειώδους και του τετριμμένου – του μεταφυσικού και του πολιτικού. Στο “Puppets” το έκανε αυτό ενώ μιλούσε για σκοτεινά θέματα με μια ποιητική ωστόσο ματιά. Αυτό το video για το “Puppets” γεννήθηκε μετά από έναν διαρκή και πανέμορφο διάλογο με τον Adam Cohen. Είναι με έναν τρόπο πιο σκοτεινό από αυτό που κάναμε για το “Happens to the Heart”. Το γυρίσαμε on location στη Νέα Υόρκη και αποτελεί ένα συμβολικό ταξίδι μιας μοναχικής φιγούρας στον δρόμο προς την υπέρβαση. Με πολλούς τρόπους, τονίζει οπτικά την ιδέα που ο Leonard υποστήριζε τόσο όμορφα, ότι το σκοτάδι και το φως της επίγειας εμπειρίας μας είναι τόσο μπερδεμένα – και ίσως σε ένα δομικό επίπεδο, είναι τελικά το ένα και το αυτό».

Το video για το “Puppets”: