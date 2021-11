Το νέο single του καινούριου τους δίσκου μοιράστηκαν οι Placebo, με τίτλο “Surrounded By Spies”, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα λεπτομέρειες για την επικείμενη περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβρη την πρώτη του δουλειά εδώ και πέντε χρόνια, το κομμάτι “Beautiful James”. Το επόμενο αυτό single που έδωσαν στην δημοσιότητα είναι εμπνευσμένο από πραγματική εμπειρία του frontman τους, Brian Molko, ο οποίος συνειδητοποίησε κάποτε ότι οι γείτονές του τον παρακολουθούσαν.

Οι στίχοι του κομματιού γράφτηκαν χρησιμοποιώντας την cut-up τεχνική του William S Burroughs, την οποία χρησιμοποιούσε μάλιστα κάποτε ο David Bowie, ενώ σύμφωνα με τον Molko, αυτοί «λένε μια πραγματική ιστορία μέσα από τον φακό της παράνοιας και εκφράζουν τη δυσφορία για την μοντέρνα κοινωνία και τις αξίες της, όπως και την θεοποίηση του καπιταλισμού της επιτήρησης».

Το “Surrounded By Spies” περιλαμβάνεται στο όγδοο studio album των Placebo με τίτλο Never Let Me Go, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 25 Μαρτίου του 2022.

Δείτε εδώ την tracklist του δίσκου:

‘Forever Chemicals’

‘Beautiful James’

‘Hugz’

‘Happy Birthday In The Sky’

‘The Prodigal’

‘Surrounded By Spies’

‘Try Better Next Time’

‘Sad White Reggae’

‘Twin Demons’

‘Chemtrails’

‘This Is What You Wanted’

‘Went Missing’

‘Fix Yourself’

Ακούστε εδώ το “Surrounded By Spies”: