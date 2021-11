Την πολυαναμενόμενη συλλογή τους με τίτλο KID A MNESIA κυκλοφόρησαν οι Radiohead, η οποία περιλαμβάνει τις επανεκδόσεις των Kid A του 2000 και Amnesiac του 2001, αλλά και έναν ακόμη δίσκο με ακυκλοφόρητη μέχρι σήμερα μουσική από εκείνη την περίοδο.

Το Kid Amnesiae, όπως ονομάζεται ο τρίτος δίσκος, περιλαμβάνει 12 κομμάτια, μεταξύ των οποίων και το “If You Say The Word”, που ήδη είχε δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα στα πλαίσια της προώθησης της συλλογής. Ο δίσκος περιλαμβάνει επίσης μια ακυκλοφόρητη studio version του “Follow Me Around”, όπως και εναλλακτικές ηχογραφήσεις κομματιών, όπως τα “The Morning Bell”, “Pulk/Pull”, “Pyramid Song” και “How to Disappear Completely”.

Το KID A MNESIA είναι διαθέσιμο σε limited edition deluxe 3xLP vinyl set σε κρεμ απόχρωση, σε record store exclusive 3xLP vinyl set σε κόκκινη απόχρωση, σε standard 3xLP vinyl set σε μαύρη απόχρωση, σε limited-edition cassette tape, σε 3xCD set, αλλά και ψηφιακά.

Kid Amnesiae Tracklist: